شهود عيان يروون تفاصيل جديدة حول حادث حرق مركبة بصاحبها في جدة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل صديقه وغدر به داخل أحد مواقف السيارات في الإسكان الجنوبي، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي التفاصيل، أحرق الجاني زميله حيًا داخل سيارته إثر خلاف قديم نشب بينهما، وأصابه بجروح مؤثرة ثم غادر المكان فورًا وتركه يصارع الموت.

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شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان إن المجني عليه حاول استجماع قواه وخرج من السيارة وهو مصاب بجروح بالغة، ثم طالب بسرعة إسعافه وهو يردد “أنا وش سويت”.

كان الجاني قد طلب من الضحية الحضور إلى الموقع بحجة مناقشته في أمر خلاف سابق، ثم باغته بفعلته، وفشلت محاولات إنقاذ حياته ولفظ أنفاسه متأثرًا بحروقه البالغة.

من جهته، طالب والد الضحية بإيقاع أشد العقوبات على الجاني، مشيرًا إلى وجود شركاء معه.

وكشفت شرطة محافظة جدة أن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلافٍ سابقٍ بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة.

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