تسجيل نادر للشيخ بن عثيمين: «لا يكن الجن أكثر أدبًا منك في مجالس الذكر»

تواصل – فريق التحرير:

في مقطع تسجيلى نادر، قال سماحة الشيخ العلامة محمد صالح بن عثيمين – رحمه الله – إن الجن لما وقفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم مسلمون، وقفوا متأدبين.

الجن تأدبوا مع النبي وآمنوا به وصدّقوه

وأوضح في المقطع التسجيلي النادر، أن الجن كما ذكر الله عز وجل في كتابه، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك، وأن الذين وفدوا من الجن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأدبوا معه وآمنوا به وصدّقوه.

آداب الجن في حضور الذكر

وأضاف أن فريق الجن لما اجتمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أنصتوا»، ليستمعوا القرآن، فلما قضي الأمر ولوا إلى قومهم منذرين، مشيرًا إلى آداب الجن في حضور الذكر، عند سماعهم لذكر الله تواصوا بالإنصات والأدب مع كلام الله تعالى، حتى لا يفوتهم شيء من الكلام، وظلوا واقفين صامتين إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه.

التأدب والإنصات في مجالس الذكر

وشدد على التأدب والإنصات في مجالس الذكر والحرص على عدم تركها بدون عذر، لكن إذا تركها أحد بعذر فلا بأس، أما غير ذلك فلا ينصرف أحد عن ذكر الله لما في ذلك من الخطر عليه بأن يكون مُعْرضًا عن الله عز وجل.

اقرأ أيضًا:

«بهذا يزول عنك الكَرْب والغَمُّ».. تسجيل نادر لابن عثيمين رحمه الله