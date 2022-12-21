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تناول هذه الفاكهة وتخلص من الأرق واحصل على قدرٍ كافٍ من النوم
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تناول هذه الفاكهة وتخلص من الأرق واحصل على قدرٍ كافٍ من النوم

تناول هذه الفاكهة وتخلص من الأرق واحصل على قدرٍ كافٍ من النوم

تناول هذه الفاكهة وتخلص من الأرق واحصل على قدرٍ كافٍ من النوم
٠٧:٥٢:٠٥ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى الباحث في “BestMattress-Brand.org”، راي سوبيرنو، بتناول الكرز الحامض وفاكهة الكيوي والموز للتخلص من الأرق والتمتع بنوم هادئ.

وقال إن كل ثمرة من الثلاثة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تحفز على النوم الجيدة.

وأشار إلى أن الفاكهة يمكن أن تكون أداة ممتازة في إدارة مشكلات الصحة العقلية والبدنية، وقد تم توثيقها على نطاق واسع من قِبل الباحثين والمهنيين الطبيين، وفي كثير من الحالات ثبت أن النظام الغذائي يقدم علاجات طبيعية رائعة للمشكلات الصحية بما في ذلك النوم.

الموز

بين الباحث أن الموز معروف على نطاق واسع باحتوائه على الكثير من البوتاسيوم الذي ينتج هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي تعد المفتاح للنوم بشكل أسرع  تبقي الأشخاص نائمين لفترة أطول.

الكرز الحامض

أوضح سوبيرنو أنه تم التوصل إلى فوائد عظيمة للكرز الحامض أو عصير الكرز الحامض في الدراسات على النوم.

ولفت إلى أنه في إحدى الدراسات، تم اكتشاف أن تناول كوبين من عصير الكرز الحامض يوميًا أدى إلى القدرة على النوم بشكل أسرع، وزيادة وقت النوم بشكل عام، وتقليل الاستيقاظ بشكل ملحوظ، وبالتالي، فإن النتيجة هي زيادة كفاءة النوم بشكل عام، وتم الإبلاغ عن التأثيرات نفسها في اختبارات أخرى أيضًا.

الكيوي

قال سوبيرنو إنه بالإضافة إلى قيمته الصحية، يقال إن الكيوي يتمتع بميزات تحفز على النوم، ما يسمح لأولئك الذين يأكلونه قبل النوم بالنوم بشكل أسرع ولمدة أطول.

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