«تعليم جدة» تدعو منسوبيها إلى الحيطة والحذر ابتداءً من اليوم

تواصل – فريق التحرير:

دعت إدارة تعليم جدة جميع منسوبيها إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومواقع تجمعات المياه بناء على إنذار مبكر من مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة.

وكشفت عن تعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية تشمل العاصمة المقدسة وجدة، من مساء اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

تعليق الدراسة قبل أيام

وقبل أيام، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية، بمدارس (جدة، رابغ، خليص) بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت “تعليم جدة”، أن الدوام سيكون عبر “منصة مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في الوقت نفسه للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، يوم غد الاثنين.

وأوضحت “التعليم” في بيان لها، أن الدوام الدراسي سيكون عن بعد ليوم غد الاثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

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