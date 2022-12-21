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راجع طبيبك فورًا.. نوبات الدوار المفاجئة قد تكون بداية لسكتة دماغية

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راجع طبيبك فورًا.. نوبات الدوار المفاجئة قد تكون بداية لسكتة دماغية

راجع طبيبك فورًا.. نوبات الدوار المفاجئة قد تكون بداية لسكتة دماغية

راجع طبيبك فورًا.. نوبات الدوار المفاجئة قد تكون بداية لسكتة دماغية
٠٧:٣٦:١٣ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى أطباء بمراجعة الطبيب فورًا في حال الشعور بنوبة دوار مفاجئة قد تجعلنا نشعر بعدم التوازن؛ لأن الأمر قد يكون بداية لعدة أمراض بينها السكتة الدماغية.

وقال الدكتور سكوت شابيرو، الأستاذ المساعد في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة – جراحة الرأس والرقبة في مستشفى روتجرز روبرت كلية وود جونسون الطبية، إن نوبة الدوران هذه قد نشعر فيها بأعراض مشابهة للسكتة الدماغية.

وأضاف أنه على الرغم من أن النوبة عادة ما تستغرق أقل من ساعة، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى عناية طبية عاجلة لأنها تحدث عادة قبل ساعات أو أيام من السكتة الدماغية.

السكتة الدماغية

وتميل الأعراض إلى الحدوث فجأة، جنبًا إلى جنب مع الشعور بالخدر، ومشكلة في التحدث، وصعوبة المشي، وفقدان الرؤية، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن الدوران المفاجئ قد يكون مؤشرًا على انخفاض مستويات فيتامين B12 الذي يحتاج إليه الجسم للحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية، وإذا لم يكن لديك ما يكفي من الفيتامين، فقد يتضرر جهازك العصبي، ما قد يسبب الدوار.

ووفقًا لشابيرو، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى الدوخة التي غالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى للجهاز العصبي غير الصحي، مثل الصداع، والشعور بالخدر، والتنميل.

وقد يتسبب نقص فيتامين B12 أيضًا في الإصابة بفقر الدم، وهو سبب محتمل آخر للدوخة.

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