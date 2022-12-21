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منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
٠٧:٢٠:٥٨ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

سحب رعدية ممطرة

 في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وتكون على الجزء الجنوبي والأوسط جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية، تكون غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 28 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وتكون على الجزء الجنوبي والأوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار رعدية على مدينة أبها

وأصدر المركز تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على مدينة أبها، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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