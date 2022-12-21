الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
للمواطنين فقط.. وظائف لدى الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم 
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للمواطنين فقط.. وظائف لدى الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم 

للمواطنين فقط.. وظائف لدى الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم 

للمواطنين فقط.. وظائف لدى الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم 
٠٣:٠١:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم عبر موقع تويتر، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عدّة تخصصات؛ للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

المسمى الوظيفي:

  • سكرتير.

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  أن يكون حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
  •  أن يكون حاصل على شهادة حاسب آلي.
  •  يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في هذا المجال.
  •  أن يكون متفرغ للعمل في الفترة الصباحية والمسائية.
  •  اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

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طريقة التقديم:

أوضحت الجمعية، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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