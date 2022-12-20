زلزال يضرب ولاية أمريكية.. و 70 ألف شخص في ظلام دامس

تواصل- وكالات:

لقي شخصان مصرعهما جراء الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر اليوم وفقا لبيان السلطات المحلية في الولاية.



وأشار البيان إلى أن التيار الكهربائي ما يزال مقطوعا عن أكثر من 70 ألف شخص في مقاطعة هومبولت، في حين تعمل الشركة المزودة لخدمات الغاز والكهرباء بالمنطقة لاستعادة الكهرباء.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 34ر02 من صباح اليوم بتوقيت المحيط الهادئ على بعد 5ر7 أميال جنوب غرب بلدة فيرنديل الواقعة في مقاطعة هومبولت شمال كاليفورنيا.

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