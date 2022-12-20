«الرياض ومكة والمدينة».. توقعات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة المثارة على كل من “الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير”.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

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بينما تستمر السحب الرعدية والأمطار الرعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.

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