رئيس أوكرانيا يزور واشنطن في أول رحلة منذ بدء الحرب الأوكرانية

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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن اليوم الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 فبراير عمليتها العسكرية في بلاده، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء.

وأوضحت وسائل إعلامية أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض، حيث يعتزم الرئيس جو بايدن الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، مشيرة إلى أنّ الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضاً خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي.

في سياق متصل، أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء رسالة إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة “حضورياً” في جلسة ستعقد مساء اليوم الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة.

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وقالت بيلوسي في رسالتها إلى النواب “من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتمّ فيها التركيز بشكل خاص على الديمقراطية”.

هذا ويستعد الكونجرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية، والذي يتضمّن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

ووفقا للخبراء، فقد أثبتت صواريخ باتريوت التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.

يذكر أنه منذ بدأت القوات الروسية عمليتها العسكرية في بلاده قبل عشرة أشهر، لم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية قطّ، إذ خصّص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

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