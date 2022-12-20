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«انشطرت لنصفين».. مشهد مروع لقطار يسحق شاحنة (فيديو)
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«انشطرت لنصفين».. مشهد مروع لقطار يسحق شاحنة (فيديو)

«انشطرت لنصفين».. مشهد مروع لقطار يسحق شاحنة (فيديو)

«انشطرت لنصفين».. مشهد مروع لقطار يسحق شاحنة (فيديو)
٠٢:٢٢:٤٧ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مروعا لقطار سحق شاحنة بولاية أمريكية.

وفي تفاصيل الواقعة  وقع تصادم عنيف لقطار بولاية تينيسي الأمريكية، مع شاحنة تحمل قطعة ضخمة من الخرسان المسلح.

وتسبب التصادم في انشطار الشاحنة لنصفين وتعلقت الخرسانة بالقطار وأدت لخروجه عن مساره وسقطت جميع الحاويات التي يسحبها.

وفي واقعة مشابهة بهولندا، اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

ووثقت كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، تلك الحادثة المرعبة.

ووفق الفيديو الذي نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الحافلة لم تكن تقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث.

لكن شهود عيان قالوا حينها : “إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى”.

مشهد مروع.. قطار يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها نصفين (فيديو)

الكلمات الدلالية:
اصطدام القطار خرسان مسلح شاحنة ولاية أمريكية

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