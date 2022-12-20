ضربة موجعة للصين.. حظر «تيك توك» بمعظم الأجهزة الحكومية في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

قرر الكونجرس الأمريكي حظر تطبيق “تيك توك TikTok” في معظم الأجهزة الحكومية الأمريكية بموجب مشروع قانون الإنفاق الحكومي، أمس الثلاثاء، في أحدث مسعى من قبل المشرعين الأمريكيين ضد تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين.

في سياق متصل، ارتفع عدد الولايات الرافضة لتطبيق تيك توك في أمريكا إلى 19 ولاية، بعد انضمام ويست فرجينيا ولويزيانا أول أمس الاثنين.

وكانت الولايتان قد فرضتا حظرًا على استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) على الأجهزة التابعة لحكومتيهما بحجة مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصين لتتبع الأمريكيين ومراقبة المحتوى.

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كذلك قررت 19 ولاية منع وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس ليمتد الصينية.

ويأتي هذا الإجراء، ذلك بعد أسبوع من تقديم بعض أعضاء الكونجرس اقتراحا بفرض حظر شامل على تيك توك على غرار ما فعلته الهند، التي حظرت بالفعل استخدام المنصة.

في سياق آخر، دافعت تيك توك عن نفسها، وقالت في بيان لها، إنها “إن الكثير من الولايات تسارع بالانضمام إلى دعاية سياسية لتفعيل سياسات مبنية على مزاعم لا أساس لها حول تيك توك ولن تفيد الأمن القومي للولايات المتحدة”، مؤكدة أنها منزعجة من هذا الأمر.

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