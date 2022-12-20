ذئب شرس يقتحم عدة منازل ويصيب لبنانيين بينهم طفل

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أصيب 3 أشخاص من التابعية السورية، بجروح بينهم طفل في بلدة عزة قضاء النبطية في الجنوب اللبناني، عقب هجوم ذئب شرس على عدة منازل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن بلدية عزة ناشدت الأهالي بالتزام الحذر لحين السيطرة على الذئب الشارد.

وفي واقعة مشابهة سجلت كاميرا مراقبة لمنزل عائلة إلياهو في لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن تعرضت طفلتهم الصغيرة لهجوم ذئب بري بمدخل المنزل.

وأظهر الفيديو المروع لحظة نزول الأب من سيارة العائلة لجلب بعض الأغراض.

بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري.

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