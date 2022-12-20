«يسبب مشاكل فنية».. مايكروسوفت تحذر من هذه المتصفحات

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حذرت شركة مايكروسوفت من التعامل مع متصفح إنترنت إكسبلورر بسبب المشاكل الفنية العديدة التي قد يتسبب بها أثناء إنجاز المهام على الحاسب الآلي.

وقالت الشركة، في بيان لها: “إنها ستواصل تحديثات نهاية العمر في عام 2023 لمتصفحها السابق، Internet Explorer ، لإصدارات Windows الأقدم، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

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وتابعت الشركة، إنه على الرغم من توقف دعم إنترنت إكسبلورر IE على إصدار نظام التشغيل Windows 11 الحالي في 15 يونيو، لا تزال مايكروسوفت تسمح للمتصفح القديم بالعمل على العديد من الإصدارات القديمة ، بما في ذلك Windows 10 Home و Pro و Enterprise و Edu و IoT.

وفي الوقت الحالي، تخطط مايكروسوفت للبدء في إنهاء دعم Internet Explorer 11 (IE11) على إصدارات النظام القديمة هذه أيضًا بدءًا من 14 فبراير 2023 كما قالت Microsoft على صفحتها في مركز رسائل Windows .

في سياق متل، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها الآن لمنح الشركات والمؤسسات المهنية الوقت للانتقال من Internet Explorer إلى متصفح جديد، مثل Microsoft Edge الحالي للعلامة التجارية، وكان Edge هو المستعرض الرئيسي للشركة منذ أوائل عام 2020.

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