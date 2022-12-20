الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«يسبب مشاكل فنية».. مايكروسوفت تحذر من هذه المتصفحات
ذئب شرس يقتحم عدة منازل ويصيب لبنانيين بينهم طفل
«الذيابي» يوجه 3 نصائح لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي اللحوم
الأكبر من نوعها.. إتلاف أطنان من المخدرات وملايين حبات الكبتاغون بدولة عربية (صور)
«أخفيت بطريقة ماكرة».. الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من دولة عربية
وظائف بشركة التعدين العربية «معادن».. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«يسبب مشاكل فنية».. مايكروسوفت تحذر من هذه المتصفحات

«يسبب مشاكل فنية».. مايكروسوفت تحذر من هذه المتصفحات

«يسبب مشاكل فنية».. مايكروسوفت تحذر من هذه المتصفحات
٠٢:١٣:١٥ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة مايكروسوفت من التعامل مع متصفح إنترنت إكسبلورر بسبب المشاكل الفنية العديدة التي قد يتسبب بها أثناء إنجاز المهام على الحاسب الآلي.

وقالت الشركة، في بيان لها: “إنها ستواصل تحديثات نهاية العمر في عام 2023 لمتصفحها السابق، Internet Explorer ، لإصدارات Windows الأقدم، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

اقرأ أيضا:

في 111 دولة.. «مايكروسوفت» تعترف بسرقة بيانات 65 ألف شركة

وتابعت الشركة، إنه على الرغم من توقف دعم إنترنت إكسبلورر IE على إصدار نظام التشغيل Windows 11 الحالي في 15 يونيو، لا تزال مايكروسوفت تسمح للمتصفح القديم بالعمل على العديد من الإصدارات القديمة ، بما في ذلك Windows 10 Home و Pro و Enterprise و Edu و IoT.

وفي الوقت الحالي، تخطط مايكروسوفت للبدء في إنهاء دعم Internet Explorer 11 (IE11) على إصدارات النظام القديمة هذه أيضًا بدءًا من 14 فبراير 2023 كما قالت Microsoft على صفحتها في مركز رسائل Windows .

في سياق متل، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها الآن لمنح الشركات والمؤسسات المهنية الوقت للانتقال من Internet Explorer إلى متصفح جديد، مثل Microsoft Edge الحالي للعلامة التجارية، وكان Edge هو المستعرض الرئيسي للشركة منذ أوائل عام 2020.

اقرأ أيضا:

ينافس جوجل وأبل.. مايكروسوفت تكشف عن تطبيق متطور للمراسلة والتسوق

الكلمات الدلالية:
الإنترنت شركة مايكروسفت متصفح ie مُتصفح إنترنت إكسبلورر

مواد ذات صلة

المزيد
“نوكيا” تعلن إتاحة تطبيق الدردشة “نوكيا شات” في عدد من الدول

“نوكيا” تعلن إتاحة تطبيق الدردشة “نوكيا شات” في عدد من الدول

٠٨:٥٣ م، الثلاثاء، ٠٩ يوليو ٢٠١٣
“STC للحلول المتقدمة “راعٍ ماسي لـ”معرض إتش. بي. 2015” في الرياض

“STC للحلول المتقدمة “راعٍ ماسي لـ”معرض إتش. بي. 2015” في الرياض

١٢:٤٥ م، الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠١٥
خدعة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل.. هذا ما فعله «إنستجرام» للقضاء عليها

خدعة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل.. هذا ما فعله «إنستجرام» للقضاء عليها

٠٦:٢٣ م، الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢
«أداة مذهلة» لحماية هاتفك الذكي من التحطم (فيديو)

«أداة مذهلة» لحماية هاتفك الذكي من التحطم (فيديو)

٠٢:٤٢ ص، الأثنين، ٠٢ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *