الأكبر من نوعها.. إتلاف أطنان من المخدرات وملايين حبات الكبتاغون بدولة عربية (صور)

تواصل- فريق التحرير:

في عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها، تمكنت مكافحة المخدرات بالعراق من إتلاف أطنان من المواد المخدّرة، والملايين من حبات الكبتاغون جنوبي بغداد .

ونقلت صحيفة السومرية عن مسؤولين أمنيين أن هذا الكم الهائل من المخدرات حصيلة سنوات عدّة من الجهود الكبيرة والدماء حيث تمّ القبض والتحفّظ على تجّارها ومتعاطيها في مناطق متفرقة.

كما تم ضبط نوعيات مختلفة من المواد انقسمت ما بين الهيرويين والكرستال والكبتاغون والحشيش غالبيتها أجنبية الصنع.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت في وقت سابق من إتلاف أكثر من 6 طن من المواد المخدرة المضبوطة.

بعد عمليات نوعية لإحباطه.. هل تعرف خطورة الكبتاغون القاتل