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«الذيابي» يوجه 3 نصائح لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي اللحوم

«الذيابي» يوجه 3 نصائح لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي اللحوم

«الذيابي» يوجه 3 نصائح لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي اللحوم
٠١:٤٥:٠٦ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، نصائح مهمة لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي الطعام.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتقليل كمية الدهون عند طبخ اللحوم عليك بما يلي:

– أزل الشحم من اللحوم وأزل جلد الدجاج

– استبدل قلي اللحوم بالشوي

– قلل من الزيت المضاف أثناء الطبخ

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وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ارتفاع الدهون الثلاثية يزيد إحتمالية تكون الحصوات في المرارة”.

وأضاف الذيابي في تغريدة أخرى “إن عصارة المرارة قد تسبب إسهال مزمن بعد استئصال المرارة أو استئصال الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة”.

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الكلمات الدلالية:
الدهون الطهي اللحوم طهي اللحوم

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