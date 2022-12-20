وظائف بشركة التعدين العربية «معادن».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف التعدين.

مشرف، محطم.

تعاوني متدرب.

أخصائي أول الميكانيكية والسلامة.

مهندس رئيسي، مراقبة المشروع.

أخصائي رئيسي إدارة الأداء.

متدرب تعاوني.

أخصائي مبيعات.

مشرف ميكانيكي.

مدير تسليم المحتوى المحلي.

مهندس رئيسي، الجودة والتفتيش.

متخصص، تطوير القوى العاملة في سلسلة التوريد.

وظائف أخرى …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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