الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«انشطرت لنصفين».. مشهد مروع لقطار يسحق شاحنة (فيديو)
ضربة موجعة للصين.. حظر «تيك توك» بمعظم الأجهزة الحكومية في أمريكا
«يسبب مشاكل فنية».. مايكروسوفت تحذر من هذه المتصفحات
ذئب شرس يقتحم عدة منازل ويصيب لبنانيين بينهم طفل
«الذيابي» يوجه 3 نصائح لتقليل نسبة الدهون أثناء طهي اللحوم
الأكبر من نوعها.. إتلاف أطنان من المخدرات وملايين حبات الكبتاغون بدولة عربية (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«أخفيت بطريقة ماكرة».. الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من دولة عربية

«أخفيت بطريقة ماكرة».. الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من دولة عربية

«أخفيت بطريقة ماكرة».. الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من دولة عربية
٠١:٢٨:٣١ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أحبطت السلطات الأردنية، محاولة تهريب عشرات الكيلو جرامات من المخدرات القادمة من سوريا.

وأعلنت دائرة الجمارك الأردنية أنها تمكنت من إحباط تهريب 72.5 كغ من الكبتاغون المخدر ، أخفيت “بطريقة فنية”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة أوضح في بيان عبر “فيسبوك” أن “كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر (الحدودي مع سوريا حيث يُعرف هناك بمعبر نصيب) وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب تلك الكمية”.

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية

وأضاف الناطق أنه “تم الاشتباه في شاحنة (براد ) قادمة من إحدى الدول المجاورة” لم يسمّها، مشيرا إلى أنه “تم إخضاعها واستهدافها من خلال جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية محكمة داخل الجسور الموجودة في أرضية الشاحنة، والتي تم إعدادها خصيصا لهذه الغاية”.

الكلمات الدلالية:
الأردن سوريا تهريب كبتاغون مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
الأربعاء القادم.. اكتمال عدد حجاج بيت الله الحرام

الأربعاء القادم.. اكتمال عدد حجاج بيت الله الحرام

١٢:٣٨ ص، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٦
افتتاح مجمع للدوائر الحكومية على الدائري الشرقي في الرياض

افتتاح مجمع للدوائر الحكومية على الدائري الشرقي في الرياض

٠٦:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٧
الأرصاد تحذر من عواصف رملية وانعدام للرؤية بالشرقية والرياض حتى الثامنة مساء

الأرصاد تحذر من عواصف رملية وانعدام للرؤية بالشرقية والرياض حتى الثامنة مساء

٠٥:٥٧ م، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية

الصحة: 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في مختلف الكليات الصحية

٠٧:٤٧ ص، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *