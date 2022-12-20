«أخفيت بطريقة ماكرة».. الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

أحبطت السلطات الأردنية، محاولة تهريب عشرات الكيلو جرامات من المخدرات القادمة من سوريا.

وأعلنت دائرة الجمارك الأردنية أنها تمكنت من إحباط تهريب 72.5 كغ من الكبتاغون المخدر ، أخفيت “بطريقة فنية”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة أوضح في بيان عبر “فيسبوك” أن “كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر (الحدودي مع سوريا حيث يُعرف هناك بمعبر نصيب) وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب تلك الكمية”.

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية

وأضاف الناطق أنه “تم الاشتباه في شاحنة (براد ) قادمة من إحدى الدول المجاورة” لم يسمّها، مشيرا إلى أنه “تم إخضاعها واستهدافها من خلال جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية محكمة داخل الجسور الموجودة في أرضية الشاحنة، والتي تم إعدادها خصيصا لهذه الغاية”.