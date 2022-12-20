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الأكبر في تاريخ القارة العجوز.. إعدام 50 مليون من الطيور بأوروبا
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الأكبر في تاريخ القارة العجوز.. إعدام 50 مليون من الطيور بأوروبا

الأكبر في تاريخ القارة العجوز.. إعدام 50 مليون من الطيور بأوروبا

الأكبر في تاريخ القارة العجوز.. إعدام 50 مليون من الطيور بأوروبا
١٢:٢٠:٤٤ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تعتبر الأكبر في تاريخ القارة العجوز، أكدت السلطات الصحية الأوروبية أن القارة تشهد موجة “إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا” في تاريخها، والتي تسببت في إعدام نحو 50 مليون من طيور المزارع التي طاولها الفيروس.

 

وأضافت أنه بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع القارة.

وأفادت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبط والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس.

 

وتابعت: “لأول مرة لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف”.

 

وكان الوباء في هذا الخريف أكثر ضراوة من العام الماضي، فقد زاد عدد المزارع المتضررة بنسبة 35 في المائة.

 

ورُصد الفيروس بأكثر من 600 مرة لدى طيور برية، خاصة البطّ والبجع.

نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا

 

الكلمات الدلالية:
500 مليون أوروبا إنفلونزا الطيور الرومي والبط الفيروس طيور المزارع

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