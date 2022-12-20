لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في قطاع الطيران

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أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة ومكة، وذلك وفقاً للتصافيل التالية:

المسمى الوظيفي:

فني خلية اختبار:

المؤهلات والخبرات:

يفضل أن تكون حاصلاً على أي رخصة ميكانيكي لمحطة توليد الطاقة من سلطة الطيران أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل في خلية اختبار المحرك كمختبر للمحرك.

الكتابة والقراءة والتحدث باللغة الإنجليزية ضعاف بطلاقة.

مراقب مالي متخصص:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو التسويق أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

الحد الأدنى من المعدل التراكمي الإجمالي (3.50 من 5) و (2.80 من 4) لحاملي درجة البكالوريوس.

سعودي الجنسية فقط.

على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

محلل تخطيط مالي:المؤهلات والخبرات:درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو أي مجال ذي صلة.سنة واحدة على الأقل من الخبرة ذات الصلة.معدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4).سعودي الجنسية فقط.على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

كبير مهندسي توليد الطاقة:

المؤهلات والخبرات:

إتمام البكالوريوس بنجاح في الفضاء أو الهندسة الميكانيكية ، ويفضل أن يكون درجة الماجستير.

خبرة عمل لا تقل عن 10 سنوات كمهندس في GEnx أو CFM56 أو LEAP-1A.

الخبرة السابقة مع LEAP ميزة إضافية.

معرفة عميقة بهندسة ووظيفة المحرك النفاث ، وأدلة OEM والمستندات.

مهارات الاتصال – ممتاز (الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة أمر إلزامي).

مهارات العرض – متقدم.

مهارات إدارة المشروع – جيد.

مهارات إدارة العلاقات – متقدم.

مهارات مايكروسوفت أوفيس – متقدمة.

عاموس – يفضل المعرفة الأساسية.

الشعور بالمسؤولية والمثابرة.

طريقة عمل منظمة.

مهندس جودة:

المؤهلات والخبرات:

إتمام البكالوريوس بنجاح في الهندسة الميكانيكية أو الدراسات الهندسية ذات الصلة.

خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في الجودة في قطاع الطيران.

يفضل تجربة CFM56 أو GEnx أو LEAP-1A.

معرفة عميقة بأساليب وأدوات الجودة.

معرفة عميقة بلوائح ومعايير الطيران وكذلك التعامل مع سلطات الطيران ويفضل أن يكون ذلك مع GACA.

مهارات الاتصال – ممتاز (اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة بطلاقة إلزامية).

مهارات العرض – متقدم.

مهارات إدارة المشاريع.

مهارات إدارة العلاقات – متقدم.

مهارات مايكروسوفت أوفيس – متقدمة.

الشعور بالمسؤولية والمثابرة.

عقلية الجودة.

طريقة منظمة للعمل.

عن الشركة:

الشركة السعودية لصناعات الطيران والفضاء (SAEI) هي منظمة عالمية للخدمات المتكاملة للصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) ، وهي الشركة الرائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في المملكة العربية السعودية وهي واحدة من أكبر وأكبر خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. SAEI مملوكة بالكامل لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية القابضة. يقع المقر الرئيسي والقاعدة الرئيسية لشركة SAEI في مطار الملك عبد العزيز الدولي (KAIA) في جدة بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).