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فيديو يوثق الكارثة.. سيول جارفة تجتاح بورتسودان
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فيديو يوثق الكارثة.. سيول جارفة تجتاح بورتسودان

فيديو يوثق الكارثة.. سيول جارفة تجتاح بورتسودان

فيديو يوثق الكارثة.. سيول جارفة تجتاح بورتسودان
١١:٢٨:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي السيول، وهي تجتاح مدينة بورتسودان، جارفة جراء هطول أمطار غزيرة مساء اليوم.

ورصدت مواقع التواصل بالسودان، مشاهد مروعة لتدفق المياه داخل طرقات وأحياء المدينة الساحلية.

وقبل أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر، تعليق الدراسة، وإلزام جميع المدارس بالقطاع الحكومي وغير الحكومي بأن يكون اليوم عطلة رسمية، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات لسوء الأحوال الجوية وندرة وسائل النقل لهطول الأمطار المستمر.

وكانت الأمطار قد سقطت بغزارة لساعات طويلة على مدينة بورتسودان وتحوّلت إلى سيول عارمة، وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية هطول موجة أمطار جديدة.

 

شاهد.. سيول عارمة تجتاح مدينة بورتسودان ومطالب بإعلان حالة الطوارئ

الكلمات الدلالية:
السيول بورتسودان غرق هطول الأمطار

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