بسبب فحم التدفئة.. وفاة شخصين في حريق شقة بـ«ضرماء»

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم حريق شقة في محافظة ضرماء، نتج عنه وفاة شخصين، بسبب فحم التدفئة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن فرق الدفاع المدني بمحافظة ضرماء باشرت حريقًا في شقة، بسبب إشعال الفحم للتدفئة، نتج عنه وفاة شخصين – رحمهما الله”.

خطر فحم التدفئة

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة، من خطورة استنشاق الدخان المتصاعد من الفحم المشتعل خاصة في الأمانة المغلقة.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أن الفحم المشتعل يتسبب في تصاعد غاز أول أكسيد الكربون.

وأضافت وزارة الصحة، أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى:

1- خمول وتثاقل.

2- العجز عن الوقوف والحركة.

3- عدم القدرة على طلب الاستغاثة.

4- قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة.

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تحذيرات الدفاع المدني

أيضا وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا وتحذيراً مهماً للجميع بشأن استخدام الفحم والحطب للتدفئة خاصة في مثل هذه الأجواء الشتوية الباردة.

وأوضحت عبر حسابه في “تويتر”، أنه من أجل الحفاظ على سلامة الجميع يجب إتباع عدة خطوات عند استخدام الحطب والفحم للتدفئة وذلك على النحو التالي:

1- عدم إشعال الفحم والحطب داخل المنزل.

1- تهوية المكان منعًا لحدوث حالات اختناق.

3- إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن النار.

4- منع الأطفال من الاقتراب من النار أو العبث بها.

5- إطفاء الحطب والفحم عند الخروج من المنزل أو النوم.

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