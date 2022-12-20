هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات ؟ «الجوازات» تجيب

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات.

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، على أبرز الاستفسارات ومنها “هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات والحصول على الجواز الإلكتروني من خلال منصة أبشر؟

وأجابت الجوازات بقولها “بإمكان المواطن الاستفادة من خدمة إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني لمدة 10 سنوات من خلال منصة أبشر للفئات العمرية 21 عاما فأكثر”.

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إصدار هوية مقيم

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم، شروط إصدار هوية مقيم، عبر منصة أبشر، أو مقيم لصاحب العمل، للمرة الأولى، منوهة عن وجود عقوبة حال التأخر في إصدار الهوية مدة 90 يوما.

وقالت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال”.

نقل كفالة الأجنبي

وكشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات المتبعة لنقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة، لتكون الكفالة عليها.

وكان سؤال ورد لحساب المديرية العامة للجوازات على تويتر، يستفسر حول طريقة نقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة إلى الزوجة، خاصة أن إقامته مرّ عليها عامان غير مجددة من كفيله .

وردت الجوازات قائلة : “يشترط تنازل من صاحب العمل ويتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات القسم النسائي”.

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