القوات الخاصة للأمن البيئي تضبطُ (8) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين، ومقيمَين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (109) متون من الإبل، و(168) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية ، ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح المتحدِّث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن.

وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.