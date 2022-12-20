بحثا الربط الإلكتروني وتحقيق العدالة الناجزة.. النائب العام يلتقي مدير الأمن

تواصل – فريق التحرير:

التقى مدير الأمن العام، معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك والتكامل بين جهات التحقيق والضبط بما يحقق العدالة الناجزة، وتعزيز الجهود المشتركة لاستكمال مشروع الربط الإلكتروني بين الجهتين.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.