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«السيف»: مقترح لجعل بطارية الهاتف أكثر استدامة وقابلة لإعادة الاستخدام
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«السيف»: مقترح لجعل بطارية الهاتف أكثر استدامة وقابلة لإعادة الاستخدام

«السيف»: مقترح لجعل بطارية الهاتف أكثر استدامة وقابلة لإعادة الاستخدام

«السيف»: مقترح لجعل بطارية الهاتف أكثر استدامة وقابلة لإعادة الاستخدام
١٠:٢٠:١٤ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تخطط العديد من شركات التقنية والإلكترونيات لدعم بطاريات الهواتف الذكية لتكون أطول عمراً وقادرة على أعادة الاستخدام مجدداً.

وفي هذا السياق، علق فيصل السيف الخبير التقني بقوله “بعد تنفيذ قانون لجعل USB-C منفذ الشحن القياسي للأجهزة الإلكترونية، اقترح الاتحاد الأوروبي لائحة لجعل البطاريات أكثر استدامة وقابلة لإعادة الاستخدام”.

وأضاف فيصل السيف “تغطي اللائحة دورة حياة البطارية بأكملها، وقد تجبر مصنعي الهواتف الذكية على إعادة البطاريات التي يمكن للمستخدم استبدالها.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة في تحديث ios16.1 الجديد لهواتف الآيفون.

وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن من الميزات الجديدة هي ظهور نسبة البطارية”.

وأضاف سالم الحربي “في التحديث الجديد تظهر نسبة نقصان أو زيادة البطارية مع الرقم الظاهر”.

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تقني يوضح تأثير نسبة البطارية بعد التحديث لـ ios16.1 (فيديو)

الكلمات الدلالية:
إعادة استخدام البطاريات البطارية الهواتف بطاريات الهاتف

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