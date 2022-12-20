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تنبيه هام من قنصلية المملكة في جنيف
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تنبيه هام من قنصلية المملكة في جنيف

تنبيه هام من قنصلية المملكة في جنيف

تنبيه هام من قنصلية المملكة في جنيف
١٠:٠٧:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت قنصلية المملكة في جنيف تنبيهًا هامًا للقادمين إلى المملكة بخصوص الأدوية التي يمكن لهم حملها.

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الكميات الكافية من الأدوية لـ 90 يومًا فقط.

ونوهت القنصلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر” إلى أن وزارة الصحة السعودية ستسمح للقادمين للمملكة بدخول الكميات الكافية من الأدوية لـ 90 يومًا فقط.

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مع ضرورة إرفاق تقرير طبي مع الوصفة الخاصة بالدواء، وضرورة زيارة موقع هيئة الغذاء والدواء الإلكتروني لمعرفة المزيد من التفاصيل حول اللوائح والأنظمة الحاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل.

وفي العام الماضي، أصدرت سفارة المملكة لدى جورجيا، تنويهًا هامًا لجميع المواطنين القادمين من المملكة أو من أي دولة أخرى، بخصوص قرار جورجيا المتعلق بجلب الأدوية.

وقالت: “تنوه السفارة على جميع المواطنين الكرام القادمين من المملكة العربية السعودية أو من أي دولة أخرى على ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر”.

وأضافت: “تؤكد السفارة على أن لا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا، وذلك تفاديا لأي إشكال قد يتعرض له المواطن الكريم”.

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