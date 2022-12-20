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الأحوال المدنية توضح طريقة وآلية حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية

الأحوال المدنية توضح طريقة وآلية حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية

الأحوال المدنية توضح طريقة وآلية حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية
١٠:٢١:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وطريقة حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “بإمكانك حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط أمامك عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب http://bit.ly/2lmXXdF، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن 6 ضوابط لتعديل المهنة، مشيرة إلى أنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.

6 ضوابط لتعديل المهنة

1- يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

2- يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

3- يدون في حقل المهنة ( متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

4- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

5- يدون في حقل المهنة (تاجر – تاجرة) من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

6- يدون في حقل المهنة رجل أعمال – سيدة أعمال من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجديد الهوية الوطنية

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