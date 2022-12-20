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أبرز 6 مميزات في التوثيق الجديد لـ «تويتر».. تعرف عليها
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أبرز 6 مميزات في التوثيق الجديد لـ «تويتر».. تعرف عليها

أبرز 6 مميزات في التوثيق الجديد لـ «تويتر».. تعرف عليها

أبرز 6 مميزات في التوثيق الجديد لـ «تويتر».. تعرف عليها
٠٩:٥٩:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن طرج إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، علامات توثيق ذهبية ورمادية، مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء، برزت مجموعة من المميزات في الإصدار الأحدث من التوثيق.

ومن بين تلك المميزات الجديد، حذف التغريدة خلال 30 ثانية فقط من نشرها، وتعديل التغريدة خلال نصف ساعة، مع رفع الفيديو بجودة عالية، ونشر فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى 10 دقائق.

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تحرير التغريدة

يمكن تعديل التغريدة بحد أقصى 5 مرات خلال 30 دقيقة من التغريد، وسيتمكن أي شخص يريد متابعة تغريداتك من رؤية سجل التعديل لديك.

فيديو بدقة 1080 بيكسل

ويتيح التعديل الجديد رفع الفيديو بجودة عالية (فائق الجودة) بدقة 1080 بيكسل.

تحميل مقاطع فيديو أطول

يمكنك تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق وتغريدها

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التراجع عن التغريدة

يمكنك تعيين مؤقت لمدة التراجع عن إرسال التغريدات، واختيار نوع التغريدات التي ترغب في التراجع عنها

إضافات علامات مرجعية للمجلدات
نظم علامتك المرجعية في مجلدات، وتجنب التمرير اللانهائي.

القارئ

حدد حجم النص الذي تفضله عند قراءة سلاسل التغريدات، ويمكنك تشغيل ميزة القارئ من خلال تجديد زر الكتاب من أي تغريدة في أي سلسلة تغريدات.

الكلمات الدلالية:
الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" برزت مجموعة من المميزات في الإصدار الأحدث من التوثيق. بعد أن طرج إيلون ماسك علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء

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