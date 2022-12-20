أهم 10.. تحذيرات من جميع الجهات لتقلبات الطقس غدًا ومفقود جديد في الرياض

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

وزير الشؤون الإسلامية: طائرتي تأخرت ساعتين عن الإقلاع.. و«الخطوط السعودية»: يؤسفنا انزعاجك

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء،. المزيد هنا

برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة «التعاون»

افتتح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مدينة جدة اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ.. المزيد هنا

الأولى من نوعها.. إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم بـ «سعود الطبية»

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي بقسم الأجنة والحمل العالي الخطورة بمستشفى النساء والولادة إنجازًا تكلل بإجراء نقل دم لجنين داخل الرحم.. المزيد هنا

بعد العثور على «مفقود الخالدية».. مفقود جديد في الرياض

بعد أيام قليلة من العثور على الصبي “مفقود الخالدية”، فقد صبي آخر في الرياض، يبلغ من العمر 17عامًا دون أن يستدل له على أثر بعد.. المزيد هنا

من الغد وحتى الجمعة.. تحذير عاجل من مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة المكرمة

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة مكة المكرمة، تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة.. المزيد هنا

«النيابة العامة» تحذر: الدخول لمدرج الطائرات بدون ترخيص يستوجب هذه العقوبة

حذرت النيابة العامة من أن دخول مدرج الطائرات دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك يستوجب العقوبة.. المزيد هنا

وزير الطاقة يكشف سر تفوق «أوبك+» في توقعاتها مقارنة بالجهات الأخرى

في ضوء التقارير التي صدرت مؤخراً، عن جهات إعلامية مُستقلةٍ، مؤكّدةً صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة أوبك بلس في تحليلاتها مقارنةً مع عدد من الجهات الأخرى.. المزيد هنا

راعي غنم يؤمّ الأطباء بمستشفى الملك سعود (فيديو)

روى أحد المواطنين موقفاً جميلاً ومؤثرًا داخل مصلى مستشفى الملك سعود، أثناء مراجعته للمستشفى، وتحديداً أثناء صلاة المغرب.. المزيد هنا

بدء سريان توطين «خدمة العملاء» والمرحلة الثانية لتوطين «المهن القانونية»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان قرار توطين مهن “خدمة العملاء”، والمرحلة الثانية لقرار توطين “المهن القانونية”.. المزيد هنا

بعد حرق مركبة بصاحبها.. سطو على محل تجاري وسلب الموظفين في جدة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية و (3) مواطنين لسطوهم على محل تجاري وإشهار سلاح أبيض (سكين) على الموظفين.. المزيد هنا