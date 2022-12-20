كورونا يضرب دولة عربية بقوة .. 6 وفيات وعشرات الإصابات خلال أسبوع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 ديسمبر 2022.

وكشفت وزارة الصحة التونسية، أنه تم إيواء نحو 27 حالة جديدة في المستشفيات والمصحات الخاصة بسبب إصابات فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وتفصيلا، كشفت الإحصائيات الدورية لوزارة الصحة حول انتشار كوفيد 19، القيام بـ3019 تحليلا خلال ذات الفترة ذاتها.

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وخلال الأسبوع الماضي، سجلت وزارة الصحة التونسية تسجيل 3 وفيات و137 إصابة جديدة بالفيروس.

كذلك أصاب الفيروس منذ ظهور أول حالة في تونس في مارس 2020، مليون و147 ألف و477 شخصا، وراح ضحيته 29 ألف و279 شخصا.

يذكر أن الخبراء ينصحون خلال هذه الفترة من العام مع تدني درجات الحرارة وتقلبات الفصول بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونظافة اليدين وارتداء الكمامة خاصة في الأماكن العامة.

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