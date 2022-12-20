خلال 24 ساعة فقط.. 4 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من نزلة البرد

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تعد نزلات البرد ضيفًا غير مرغوب فيه لكثير من الناس خلال موسم الشتاء، لأنها قد تفرض “إقامة جبرية” على الشخص في السرير حتى التعافي منها.

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حمام ساخن

الحصول على قسط كبير من الراحة، والبقاء رطبًا هما من أفضل الطرق التي أثبتت جدواها في علاج نزلات البرد بنسبة 100 في المائة، لكن وفقًا للخبراء، هناك طرق أخرى غير معتادة إلى حد ما لمحاربة سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال النباح.

ويمكن أن يخفف الحمام الدافئ أو الدش الأوجاع والآلام، وهي واحدة من الآثار الجانبية السيئة للفيروسات الكامنة هذا الشتاء.

ويمكن أن تؤدي التدفئة إلى المساعدة في تقليل أعراض البرد، وفقًا للدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ريدينج.

قال كلارك، وفقًا لصحفة “ديلي ميل”: “إذا كنت تشعر بالبرد وتحتاج إلى رفع درجة حرارة جسمك، فإن الاستحمام هو إحدى طرق القيام بذلك”.

لا يقتصر الأمر على تدفئة الجسم فحسب، بل يعمل البخار الموجود في الحمام أيضًا على تنظيف الجيوب الأنفية الملتصقة بجعل المخاط أرق، وهذا يسمح لها بالتجفيف بشكل أسهل.

ويقترح الصيدلي ثورون جوفيند، ملء وعاء مليء بالماء الساخن واستنشاق البخار للحصول على نفس الفوائد.

وأضاف: “إذا كنت تتنفس بعمق من وعاء من الماء، فيمكن أن يجعل المخاط أرق ويساعد على تصريفه بشكل أفضل قليلاً”، كما أن الماء الساخن في الحمام يزيد من تدفق الدم، مما يريح العضلات ويهدئها – ويخفف الآلام والأوجاع.

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نزهة سريعة

إذا كنت تشعر بالإرهاق، فربما تكون مترددًا في الخروج في الهواء الطلق. لكن الخبراء يقولون إن الخروج في نزهة سريعة يمكن أن يساعد على التعافي من نزلة البرد.

وأضاف الدكتور كلارك، أن المشي والحصول على بعض الهواء النقي مفيد دائمًا للصحة.

ويقول “مايو كلينك”، وهو مركز أبحاث طبي أمريكي، إن ممارسة الرياضة قد تخفف مؤقتًا من انسداد الأنف عن طريق فتح الممرات الأنفية.

وتعمل التمارين المنتظمة على تعزيز نظام المناعة بمرور الوقت، مما قد يساعدك على المدى الطويل.

تناول التوابل

قال الدكتور كلارك: “لست على دراية بأي أساس علمي لهذا، لكن تناول الطعام الحار يجعلك تشعر ببعض الانتعاش”، موضحًا أن أحد أسباب ذلك قد يكون لأن التوابل تهيج الشعب الهوائية مما يؤدي إلى فتحها، فهي تفتح الأنف وتسمح بالتنفس بسهولة.

لكن الدكتور كلارك يعترف بأن الخبراء أنفسهم ليسوا متأكدين بنسبة 100 في المائة من سبب نجاحه.

ووجد مركز نزلات البرد بجامعة كارديف أن الطعام الحار يساعد على إفراز اللعاب، ويقلل السعال وأعراض التهاب الحلق.

والكاري مليء بالفيتامينات المضادة للفيروسات. تحتوي المكونات مثل الثوم والزنجبيل، بوفرة في الزنك، مما قد يساعد في محاربة فيروس الأنف الذي يسبب العديد من نزلات البرد.

مشروب ساخن

درس البروفيسور رون إكليس وفريقه، من مركز البرد المشترك بجامعة كارديف، ذات مرة آثار تناول مشروب ساخن مريح على الأنف المسدود.

وجدت دراسة عام 2008، في مجلة (راينولوجي)، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب.

لكن تناول مشروب في درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض سيلان الأنف والسعال والعطس.

قال البروفيسور إيكلس: “أي مشروب ساخن ولذيذ سيخفف معظم أعراض نزلات البرد، وخاصة التهاب الحلق والسعال”.