وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة).)،عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمقر المعهد بـ الدمام، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير تقنية المعلومات

المؤهلات و المتطلبات:

درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها. شهادة إطار عمل أفضل ممارسات ITIL أو ما يعادلها.

خبرة 15 سنة.

خبرة 5 سنوات كمدير لتكنولوجيا المعلومات.

إدارة موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال تعيين الموظفين وتدريبهم ، وتوصيل توقعات العمل ، ومراقبة الأداء.

الإشراف على الميزانية السنوية لتقنية المعلومات وضمان فعالية التكلفة.

مراقبة العمليات اليومية ، بما في ذلك أجهزة الخادم والبرامج وأنظمة التشغيل.

تنسيق التركيبات التقنية والتحديثات والصيانة.

اختيار وشراء الأجهزة والبرامج الجديدة والبديلة عند الضرورة.

اختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديل أنظمة المعلومات بحيث تعمل بشكل فعال.

2- محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus

المؤهلات و المتطلبات:

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.

المؤهلات الأكاديمية والمهنية (الحد الأدنى):

شهادة الحرم الجامعي المعترف بها من PeopleSoft.

شهادة لغة PeopleCode.

محلل وظيفي / خبرة مطور لمدة 3 سنوات في PeopleSoft Campus.

خبرة سابقة في إدارة نظام معلومات الطالب.

حل جميع المشكلات المتعلقة بالتحليلات والتصميم والتنفيذ والتطوير والعمليات الخاصة بالنظام (Oracle PeopleSoft Campus) وجميع التطبيقات الداعمة ذات الصلة.

القدرة على تخطيط العمليات التجارية لحل النظام.

اعمل مع المستخدمين لتخطيط العمليات التجارية والوظيفية.

قم بإنشاء المخرجات وتقارير المشروع ووثائق الأنظمة وطلبات الخدمة والمعلومات الأخرى لضمان تقدم النظام.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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