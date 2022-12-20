الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم
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وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم
١٠:٠٠:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة).)،عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمقر المعهد بـ الدمام، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير تقنية المعلومات

المؤهلات و المتطلبات:

  • درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها. شهادة إطار عمل أفضل ممارسات ITIL أو ما يعادلها.
  • خبرة 15 سنة.
  • خبرة 5 سنوات كمدير لتكنولوجيا المعلومات.
  • إدارة موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال تعيين الموظفين وتدريبهم ، وتوصيل توقعات العمل ، ومراقبة الأداء.
  • الإشراف على الميزانية السنوية لتقنية المعلومات وضمان فعالية التكلفة.
  • مراقبة العمليات اليومية ، بما في ذلك أجهزة الخادم والبرامج وأنظمة التشغيل.
  • تنسيق التركيبات التقنية والتحديثات والصيانة.
  • اختيار وشراء الأجهزة والبرامج الجديدة والبديلة عند الضرورة.
  • اختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديل أنظمة المعلومات بحيث تعمل بشكل فعال.

2- محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus

المؤهلات و المتطلبات:

  • درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.
  • المؤهلات الأكاديمية والمهنية (الحد الأدنى):
  • شهادة الحرم الجامعي المعترف بها من PeopleSoft.
  • شهادة لغة PeopleCode.
  • محلل وظيفي / خبرة مطور لمدة 3 سنوات في PeopleSoft Campus.
  • خبرة سابقة في إدارة نظام معلومات الطالب.
  • حل جميع المشكلات المتعلقة بالتحليلات والتصميم والتنفيذ والتطوير والعمليات الخاصة بالنظام (Oracle PeopleSoft Campus) وجميع التطبيقات الداعمة ذات الصلة.
  • القدرة على تخطيط العمليات التجارية لحل النظام.
  • اعمل مع المستخدمين لتخطيط العمليات التجارية والوظيفية.
  • قم بإنشاء المخرجات وتقارير المشروع ووثائق الأنظمة وطلبات الخدمة والمعلومات الأخرى لضمان تقدم النظام.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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