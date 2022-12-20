وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة).)،عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمقر المعهد بـ الدمام، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير تقنية المعلومات
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها. شهادة إطار عمل أفضل ممارسات ITIL أو ما يعادلها.
- خبرة 15 سنة.
- خبرة 5 سنوات كمدير لتكنولوجيا المعلومات.
- إدارة موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال تعيين الموظفين وتدريبهم ، وتوصيل توقعات العمل ، ومراقبة الأداء.
- الإشراف على الميزانية السنوية لتقنية المعلومات وضمان فعالية التكلفة.
- مراقبة العمليات اليومية ، بما في ذلك أجهزة الخادم والبرامج وأنظمة التشغيل.
- تنسيق التركيبات التقنية والتحديثات والصيانة.
- اختيار وشراء الأجهزة والبرامج الجديدة والبديلة عند الضرورة.
- اختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديل أنظمة المعلومات بحيث تعمل بشكل فعال.
2- محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.
- المؤهلات الأكاديمية والمهنية (الحد الأدنى):
- شهادة الحرم الجامعي المعترف بها من PeopleSoft.
- شهادة لغة PeopleCode.
- محلل وظيفي / خبرة مطور لمدة 3 سنوات في PeopleSoft Campus.
- خبرة سابقة في إدارة نظام معلومات الطالب.
- حل جميع المشكلات المتعلقة بالتحليلات والتصميم والتنفيذ والتطوير والعمليات الخاصة بالنظام (Oracle PeopleSoft Campus) وجميع التطبيقات الداعمة ذات الصلة.
- القدرة على تخطيط العمليات التجارية لحل النظام.
- اعمل مع المستخدمين لتخطيط العمليات التجارية والوظيفية.
- قم بإنشاء المخرجات وتقارير المشروع ووثائق الأنظمة وطلبات الخدمة والمعلومات الأخرى لضمان تقدم النظام.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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