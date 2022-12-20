الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه هام من قنصلية المملكة في جنيف
كورونا يضرب دولة عربية بقوة .. 6 وفيات وعشرات الإصابات خلال أسبوع
خلال 24 ساعة فقط.. 4 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من نزلة البرد
وظائف بالمعهد التقني لخدمات البترول.. التفاصيل وطريقة التقديم
أبرز 6 مميزات في التوثيق الجديد لـ «تويتر».. تعرف عليها
أهم 10.. تحذيرات من جميع الجهات لتقلبات الطقس غدًا ومفقود جديد في الرياض

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«الجوازات» تعلن إتاحة تجديد الجواز عبر منصة أبشر

«الجوازات» تعلن إتاحة تجديد الجواز عبر منصة أبشر

«الجوازات» تعلن إتاحة تجديد الجواز عبر منصة أبشر
٠٩:٠٧:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للمواطنين من عمر 21 عاماً فأكثر، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وأوضحت “الجوازات”، أنه يمكن للمواطن تجديد جوازه الإلكتروني عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.

هل يمكن نقل كفالة السائق المقدم ضده بلاغ هروب ؟ «الجوازات» ترد

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات تجديد الجواز منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
استيراد جثث موتى بعشرات ملايين الريالات سنويًّا

استيراد جثث موتى بعشرات ملايين الريالات سنويًّا

٠٩:٥٥ ص، الثلاثاء، ٠٨ يناير ٢٠١٩
عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)

عاجل.. «الداخلية»: إحباط تهريب 52 طنًا من القات و145 ألف قرص إمفيتامين مخدرًا (فيديو وصور)

٠٣:٢٦ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
أمانة الرياض تُغلق مولاً تجاريًّا شهيراً يعمل دون تراخيص نظامية

أمانة الرياض تُغلق مولاً تجاريًّا شهيراً يعمل دون تراخيص نظامية

٠٢:٥٧ م، الأحد، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥
تعرّف على قيمة العلاوة السنوية للمعلمين في اللائحة الجديدة.. وهذه حالات الحرمان منها

تعرّف على قيمة العلاوة السنوية للمعلمين في اللائحة الجديدة.. وهذه حالات الحرمان منها

١٠:٥٥ م، الثلاثاء، ٠٩ يوليو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *