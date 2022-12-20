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وداعًا للحرج والمهلة 20 ثانية.. واتساب يتيح ميزة جديدة مفيدة للجميع (فيديو)
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وداعًا للحرج والمهلة 20 ثانية.. واتساب يتيح ميزة جديدة مفيدة للجميع (فيديو)

وداعًا للحرج والمهلة 20 ثانية.. واتساب يتيح ميزة جديدة مفيدة للجميع (فيديو)

وداعًا للحرج والمهلة 20 ثانية.. واتساب يتيح ميزة جديدة مفيدة للجميع (فيديو)
٠٩:٥٠:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة ومفيدة في تطبيق التراسل الفوري الواتساب.

وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن واتساب أتاح ميزة إلغاء الرسالة لدى الجميع في حالة إرسالها إلى من في الجروبات أو جهات الاتصال.

وأضاف الحربي، الميزة تتيح تدارك الخطأ في حالة الحذف لدى الشخص فقط، إلى الحذف لدى الجميع أي لدى الطرفين، موضحا أن الواتساب أتاح فرصة حوالي 20 ثانية لتدارك الخطأ وحذف الرسالة لدى الجميع.

وتتيح هذه الميزة الجديدة تدارك الخطأ وعدم إحراج المستخدم في حالة إرسال رسالة بدون قصد لجهات اتصال في الواتساب أو في الجروبات.

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الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق واتساب حذف رسائل واتساب واتساب

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