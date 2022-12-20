بلدية غرب الدمام تعلن غلق 5 مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بلدية غرب الدمام إغلاق (5) مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة، خلال جولة على منطقة صناعية.

وأوضحت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك تم بالتعاون مع الأمن الوقائي والمباحث العامة ومكتب العمل.

#بلدية_غرب_الدمام وبتعاون مع الأمن الوقائي و المباحث العامة ومكتب العمل وخلال جولة على منطقة صناعية دلة تغلق عدد ٥ مواقع وتضبط عدداً من العمالة المخالفة. pic.twitter.com/pLIYiw9uv5 — بلدية غرب الدمام (@WestDammam_Mun) December 20, 2022

كانت بلدية الخبر، أعلنت بدء أعمال إزالة مركز تجاري آيل للسقوط على طريق الملك عبدالله لما يشكله من خطورة بالغة وتشويه للمشهد الحضري.

وأوضحت البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك ضمن الجهود المتواصلة في إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في الخبر.

وكانت بلدية الخبر، أعلنت أمس الإثنين، إزالة 8 برتبلات وغرف عشوائية مخالفة من مواقع متفرقة من الخبر.

ونشر حساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من أعمال الإزالة، حيث أشارت بلدية محافظة الخبر أن الإزالة جاءت بعد توجيه الإنذار لأصحاب هذه المواقع.

ويأتي ذلك استمرار لجهود البلدية في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.