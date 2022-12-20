الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10.. تحذيرات من جميع الجهات لتقلبات الطقس غدًا ومفقود جديد في الرياض
وداعًا للحرج والمهلة 20 ثانية.. واتساب يتيح ميزة جديدة مفيدة للجميع (فيديو)
«الجوازات» تعلن إتاحة تجديد الجواز عبر منصة أبشر
بلدية غرب الدمام تعلن غلق 5 مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة
ملك الأردن يستقبل وزير خارجية المملكة
مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الرئيسية

 /

محليات

 /

بلدية غرب الدمام تعلن غلق 5 مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة

بلدية غرب الدمام تعلن غلق 5 مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة

بلدية غرب الدمام تعلن غلق 5 مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة
٠٨:٤٨:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بلدية غرب الدمام إغلاق (5) مواقع وضبط عدد من العمالة المخالفة، خلال جولة على منطقة صناعية.

وأوضحت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك تم بالتعاون مع الأمن الوقائي والمباحث العامة ومكتب العمل.

كانت بلدية الخبر، أعلنت بدء أعمال إزالة مركز تجاري آيل للسقوط  على طريق الملك عبدالله لما يشكله من خطورة بالغة وتشويه للمشهد الحضري.

وأوضحت البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك ضمن الجهود المتواصلة في إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في الخبر.

وكانت بلدية الخبر، أعلنت أمس الإثنين، إزالة 8 برتبلات وغرف عشوائية مخالفة من مواقع متفرقة من الخبر.

إزالة 8 برتبلات وغرف عشوائية وإشعار 17 مبنى تحت الإنشاء في «الخبر» (صور)

ونشر حساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من أعمال الإزالة، حيث أشارت بلدية محافظة الخبر أن الإزالة جاءت بعد توجيه الإنذار لأصحاب هذه المواقع.

ويأتي ذلك استمرار لجهود البلدية في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

الكلمات الدلالية:
إزالة مركز تجاري اخبار السعودية بلدية الدمام عمالة مخالفة

مواد ذات صلة

المزيد
العثور على جثة وافد آسيوي متحللة بمنطقة رملية في بريدة

العثور على جثة وافد آسيوي متحللة بمنطقة رملية في بريدة

١٠:٣٠ ص، الثلاثاء، ٠٢ فبراير ٢٠١٦
بيان رسمي من المملكة بشأن نظر الخلاف مع قطر أمام «العدل الدولية»

بيان رسمي من المملكة بشأن نظر الخلاف مع قطر أمام «العدل الدولية»

١٢:٤٣ ص، الثلاثاء، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩
«الحربي»: لن نسمح بأي شعارات سياسية في الحج

«الحربي»: لن نسمح بأي شعارات سياسية في الحج

٠٩:٤٤ ص، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦
أمطار غزيرة على «عسير» والدفاع المدني يناشد الجميع بتوخي الحذر

أمطار غزيرة على «عسير» والدفاع المدني يناشد الجميع بتوخي الحذر

٠٧:٠١ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *