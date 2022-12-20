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ملك الأردن يستقبل وزير خارجية المملكة
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ملك الأردن يستقبل وزير خارجية المملكة

ملك الأردن يستقبل وزير خارجية المملكة

ملك الأردن يستقبل وزير خارجية المملكة
٠٨:٤٠:١٢ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

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ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لجلالته، وتمنياتهما للأردن حكومةً وشعبًا بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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المملكة تقف جنبًا إلى جنب مع العراق

وكان وزير الخارجية أكد في كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون في الأردن، وقوف المملكة جنبًا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهودته التنموية واستعادة مكانته التاريخية.

وقال إن المملكة تدعم العراق وتقف معه لاستعادة مكانته التاريخية أرضًا للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم مصلحته الوطنية على أي اعتبارات آخرى.

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