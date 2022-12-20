مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تواصل- واس:

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم, جلسة برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح أمين مجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين وترقية 64 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم, كما ناقش عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.

وفي الختام ثمن رئيس ديوان المظالم لأعضاء المجلس مايقومون به من أعمال وما يتطلبه العمل من دراسات ومقترحات.