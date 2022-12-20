بعد حرق مركبة بصاحبها.. سطو على محل تجاري وسلب الموظفين في جدة

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية و (3) مواطنين لسطوهم على محل تجاري وإشهار سلاح أبيض (سكين) على الموظفين.

وأضاف بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المتهمين قاموا بسلب ما بحوزة الموظفين من أجهزة متنقلة ومبالغ مالية، ومركبة تابعة للمؤسسة والهرب بها (تم استردادها).

واختتم البيان، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة جدة تقبض على (5) أشخاص لسطوهم على محل تجاري. pic.twitter.com/bvT3oEBnTO — الأمن العام (@security_gov) December 20, 2022

كانت شرطة محافظة جدة أعلنت القبض على مواطن أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق.

وفي بيان نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إن شرطة محافظة جدة، قبضت على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرًا بذلك.

وأضاف البيان، أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجد خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.