بدء سريان توطين «خدمة العملاء» والمرحلة الثانية لتوطين «المهن القانونية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان قرار توطين مهن “خدمة العملاء”، والمرحلة الثانية لقرار توطين “المهن القانونية” في المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

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توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100 في المائة

ويشمل قرار توطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100 في المائة المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو داعم من، خلال تعهيد هذه الخدمة جهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.

فيما ستكون المرحلة الثانية من قرار التوطين المهن القانونية بنسبة 70 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.

وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل “مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة وأخصائي عقود، كاتب شئون قانونية”، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال، لحملة البكالوريوس.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50 في المائة.

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حزمة من المحفزات والدعم

وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.‎

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية الإشرافية المعنية، لتنظيم سوق العمل ، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأصدرت الوزارة، دليلاً إرشاديًا يوضح تفاصيل هذين القرارين وآلية تنفيذها؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرارات، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.