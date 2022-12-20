الطلب مكتمل والحالة غير مؤهل ما الإجراء؟ «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بشأن ظهور الحالة غير مؤهل، رغم اكتمال الطلب.

وقال المستفيد في شكواه، عبر حساب “خدمة المستفيدين”: “الطلب مكتمل والحالة غير مؤهل ما الإجراء المطلوب”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك واتباع الخطوات التاليت:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 62.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية”.

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

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