الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٨:٠٠:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل), عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية  شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق  في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:-

مدير DevOps
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه
الوصف الوظيفي
  • قيادة إنشاء وتنفيذ إجراءات عمليات التنمية والسياسات والاستراتيجيات عبر SPL.
  • الإشراف على غرس الحلول ونشرها وتكاملها ، وضمان التسليم الناجح والجودة العالية والاستدامة للحلول التقنية.
  • قيادة عملية توفير الخبرة الفنية أثناء التحديد والتصميم المعماري وتطوير حلول البنية التحتية الحالية والجديدة لدعم الاحتياجات التكنولوجية للمنظمة.
  • إدارة وتوجيه توفير وصيانة التقنيات المناسبة والتأكد من أنها متسقة ومتوافقة مع متطلبات واستراتيجيات العمل.
  • قيادة تبني التقنيات الجديدة ، لتعزيز تجربة العملاء من خلال الدعم الأمثل ، مع ضمان توافق حلول تكنولوجيا المعلومات مع معايير الصناعة.
اختصاصي ابتكار
المؤهلات والخبرة
  • دعم تصميم السياسات والممارسات والإجراءات التفصيلية لرحلة الابتكار مع مواءمة استراتيجية الابتكار والتخطيط مع أهداف العمل.
  • المشاركة في دعم كل مبادرة في محفظة الابتكار ، والتفاعل بشكل مناسب مع متطلبات حوكمة المنظمات الأوسع.
  • قم بإعداد البيانات والتقارير المطلوبة التي سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشاري للابتكار الذي سيشرف على الابتكار في SPL وطبيعة تغييرات الحوكمة حيث تتقدم جميع المبادرات خلال رحلة الابتكار.
  • الدعم في الحفاظ على مبادرات الابتكار ومواءمتها بطريقة متماسكة وتقديم توصيات لتعزيزها حسب الاقتضاء.
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– مدير DevOps (اضغط هنا)
– اختصاصي ابتكار (اضغط هنا)
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سبل مؤسسة البريد السعودي وظائف وظائف شاغرة

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