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شاهد.. محاولات مستميتة لإنقاذ كلب من أفعى عملاقة

شاهد.. محاولات مستميتة لإنقاذ كلب من أفعى عملاقة

شاهد.. محاولات مستميتة لإنقاذ كلب من أفعى عملاقة
٠٨:٠٢:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس لـ أفعى ساحقة تخنق كلبًا بعد أن التفت حوله بشكل أشل حركته.

وظهر الفيديو الذي يبدو أنه في دولة آسيوية، أفعى تلتف بشكل عنيف على كلب، ما أدى إلى شل حركته، وكادت أن تنهي حياته لولا تدخل البعض لإنقاذه.

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وحاول أشخاص التدخل وسيطروا على الأفعى، حيث أمسك أحدهم رأسها بقوة حتى لا تؤذيه.

بينما قام آخرون بفك إلتفاف الأفعى من على الكلب لإطلاق سراحه منها، وبالفعل بعد محاولات مستميتة تمكن الكلب من الحصول على حريته والهروب بعيدًا.

 

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