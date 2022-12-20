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راعي غنم يؤمّ الأطباء بمستشفى الملك سعود (فيديو)
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راعي غنم يؤمّ الأطباء بمستشفى الملك سعود (فيديو)

راعي غنم يؤمّ الأطباء بمستشفى الملك سعود (فيديو)

راعي غنم يؤمّ الأطباء بمستشفى الملك سعود (فيديو)
٠٧:٣٠:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

روى أحد المواطنين موقفاً جميلاً ومؤثرًا داخل مصلى مستشفى الملك سعود، أثناء مراجعته للمستشفى، وتحديداً أثناء صلاة المغرب.

وقال أثناء مراجعته للمستشفى وأثناء صلاة المغرب دخل المسجد بالمستشفى ليصلي المغرب، وكان هناك طبيب مصري يصلي وآخر مراجع سوداني، وبعض العمال من المستشفى”.

وبعد الإقامة قال أحد المصلين “فليتقدم الأكثر حفظاً للقرآن الكريم”، فتقدم السوداني وأمّ المصلين في الصلاة، وقرأ بصوت عذب خاشع استحسنه كل المصلين.

وبعد الانتهاء من الصلاة، التفت الإمام السوداني وسلم على المصلين, وابتسم، وابتسم المصلون له، وقال “الحمد لله الذي أعزنا بهذا الدين أن جعل من رويعي غنم يؤم أطباء ومواطنين”.

ورد الدكتور المصري عليه برد أجمل منه، وقال له “لا تستهين بمهنة الراعي فقد سمعنا عن أنبياء كانوا رعاة”.

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الكلمات الدلالية:
راعي غنم طبيب مصري مستشفى الملك سعود

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