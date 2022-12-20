بدء أعمال إزالة مركز تجاري آيل للسقوط على طريق الملك عبدالله في «الخبر»
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت بلدية الخبر، بدء أعمال إزالة مركز تجاري آيل للسقوط على طريق الملك عبدالله لما يشكله من خطورة بالغة وتشويه للمشهد الحضري.
وأوضحت البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك ضمن الجهود المتواصلة في إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في الخبر.
وكانت بلدية الخبر، أعلنت أمس الإثنين، إزالة 8 برتبلات وغرف عشوائية مخالفة من مواقع متفرقة من الخبر.
إزالة 8 برتبلات وغرف عشوائية وإشعار 17 مبنى تحت الإنشاء في «الخبر» (صور)
ونشر حساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا من أعمال الإزالة، حيث أشارت بلدية محافظة الخبر أن الإزالة جاءت بعد توجيه الإنذار لأصحاب هذه المواقع.
ويأتي ذلك استمرار لجهود البلدية في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.
#بلدية_الخبر : بدء أعمال ازالة مركز تجاري أيل للسقوط على طريق الملك عبدالله لما يشكله من خطورة بالغة وتشويه للمشهد الحضري وذلك ضمن الجهود المتواصلة في ازالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في #الخبر pic.twitter.com/CuyH1N5FEB
— بلدية الخبر (@Khobar_mun) December 20, 2022