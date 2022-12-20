«النيابة العامة» تحذر: الدخول لمدرج الطائرات بدون ترخيص يستوجب هذه العقوبة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من أن دخول مدرج الطائرات دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك يستوجب العقوبة.

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المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تُعد المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات محظور الدخول إليها دون تصريح، وأي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للأنظمة المقررة لذلك”.

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العقوبة المقررة

وأشارت إلى العقوبة المنصوص عليها على كل من دخل دون تصريح إلى منطقة تحرك الطائرات المحظورة في المطارات، أو أدخل وترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.