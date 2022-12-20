من يبتسم يُعدم فوراً في كوريا الشمالية.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

بدأت في كوريا الشمالية، ما يسمى مراسم الحزن بمناسبة ذكرى وفاة والد الزعيم الكوري “كيم جونج إيل”، حيث من يبتسم سيتم إعدامه فورا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام غربية.

بدورها نفت كوريا الشمالية المزاعم التى تفيد بمعاقبة بعض مواطنيها الذين لم يظهروا الحداد والحزن الكافي على وفاة زعيمها كيم جونج إيل.

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت مراسم ذكرى تشييع جنازة زعيم كوريا الشمالية أواخر ديسمبر الجاري، وأظهرت الآلاف في الشوارع وعلى وجوههم علامات الحزن.

وفي وقت سابق، انتقد تقرير صادر عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية ما نقلته وسائل الإعلام بخصوص هذا الشأن، وفقا لشبكة “سى إن إن” الإخبارية.

وأرجع التقرير هذه الادعاءات بأنها من مجموعة أطلقت عليهم “خونة”، وقالت إنها قد تكون من قبل جهات تعمل في كوريا الجنوبية.

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