كل ما تريد معرفته عن برنامج «مُلاك» المقدم من وزارة الإسكان

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تقدم وزارة الإسكان، برنامج مُلاك، بهدف تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل المباني السكنية، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات.

يمكن للسكان من خلال البرنامج، المناقشة والتصويت وطرح الأفكار والقرارات، عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

استفادة المواطن من البرنامج؟

ترتيب أمور العمارة السكنية مثل:

– فواتير المياه

– الكهرباء

– الصيانة والنظافة.

– وضع مرافق خاصة مثل مواقف إضافية

– إنشاء حديقة بالسطح.

ويجري تقسيم المصاريف بالتساوي بين سكان العمارة، على شكل فاتورة سداد، ثم تحويلها إلى الحساب البنكي الموحد الخاص بالاتحاد، ويراجع البرنامج سنويًا المصاريف، لضمان حفظ حقوق الحميع.

مدير العقار وأبرز مهامه

يكون العقار بحاجة دائمة إلى مجموعة من الخدمات الحيوية، التي ينفذها مدير العقارن والذي يتمحور دوره حول:

1- تنظيم وتسهيل الوصول إلى شركات الصيانة والتشغيل.

2- توفير بيئة آمنة بين جميع الملاك ومقدمي الخدمات.

3- حفظ حقوق الطرفين.

4- يمكن للسكان من خلال البرنامج المناقشة والتصويت وطرح الأفكار – ملاكيمكن للسكان من خلال البرنامج المناقشة والتصويت وطرح الأفكار.

مميزات منصة ملاك

تقدم المنصة للمشتركين عدد من المميزات أهمها:

إمكانية الترشح لمجلس الإدارة.

التصويت على القرارات.

الاطلاع على مقدمي الخدمات.

الاطلاع على الفواتير والقوائم المالية.

التواصل بين الأعضاء.