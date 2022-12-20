من الغد وحتى الجمعة.. تحذير عاجل من مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة مكة المكرمة، تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة.

وأهاب “الأزمات والكوارث”، الجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومواقع تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة، لحالة مطرية تشمل العاصمة المقدسة و جدة من مساء يوم غدٍ الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق, حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من يوم غد وحتى يوم الجمعة.

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على:

1 – منطقة الحدود الشمالية وتشمل «رفحاء».

2 – منطقة القصيم وتشمل «بريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة».

3 – المنطقة الشرقية وتشمل «حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا».

4 – منطقة المدينة المنورة وتشمل «المدينة المنورة، والمهد، والحناكية ، ووادي الفرع».

5 – منطقة حائل وتشمل «حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة».

6 – منطقة الباحة وتشمل «الباحة ، وبلجرشي، والمندق، والقرى، وقلوة، والمخواة».

7 – منطقة مكة المكرمة وتشمل «العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، ورابغ، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة»، ومن ثم تمتد لتشمل «الليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان».

8 – منطقة الرياض وتشمل «عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء ،ورماح” ومنطقة عسير”النماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة».

أمطار على الرياض وهذه المناطق

في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من منطقة الرياض ومحافظات «العاصمة الرياض، والخرج، والمزاحمية، والقويعية »، ومنطقة تبوك «حقل، والوجه، وضباء، وأملج، ونيوم، وشرما»، والمدينة المنورة ويشمل «العيص، وبدر، وينبع، والعلا، وخيبر”، بالإضافة إلى منطقة جازان وتشمل «فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر، والشقيق» ومنطقة الحدود الشمالية وتشمل «عرعر وطريف» ، والجوف ويشمل «سكاكا ، دومة الجندل، والقريات طبرجل».

تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس

وأضاف أنه لا يستبعد –بمشيئة الله – تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك «جبل اللوز، علقان ، الظهر» ، بينما تنخفض درجة الحرارة ويتكون الصقيع –بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق” تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة ” ابتدأ من مساء الخميس ، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى بين«5-1» م ، ومن ثم يمتد الانخفاض في درجة الحرارة من مساء يوم الجمعة إلى منطقة القصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية لتصل ما بين «6- 8» صغرى.

نشاط الرياح السطحية المتسببة في ارتفاع الأمواج

كما تنشط الرياح السطحية المتسببة في ارتفاع الأمواج يومي الخميس والجمعة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة «ينبع»، ومنطقة مكة المكرمة «جدة، رابغ، الليث، القنفذة » حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونص.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

أعلاها 33 وأقلها 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء