بعد العثور على «مفقود الخالدية».. مفقود جديد في الرياض

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بعد أيام قليلة من العثور على الصبي “مفقود الخالدية”، فقد صبي آخر في الرياض، يبلغ من العمر 17عامًا دون أن يستدل له على أثر بعد.

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بيانات الشاب المفقود

ونشرت صفحة “فريق إنجاد للبحث والإنقاذ” في موقع “تويتر”، صورة للشاب المفقود، وبياناته الشخصية، واسمه بالكامل: يوسف أحمد فاضل الشمري، وقد اختفى في منطقة “شاليهات نوفمبر بالرمال” بالرياض.

وقالت إنه كان يرتدي ثوبًا أبيض، وشالاً بنيًا عند اختفائه، وعلى من يجده أو لديه معلومات عنه الاتصال على الرقم الموحد لـ “فريق إنجاد”، أو رقم ذويه (0553993490).

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مفقود الخالدية

يأتي ذلك بعد العثور مطلع هذا الأسبوع على باسم “مفقود الخالدية” الذي أتار اختفاؤه بعد خروجه من منزله في حي الخالدية بالعاصمة الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، لأداء صلاة الفجر، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

ووفقًا لحسابات متعددة، فقد تم العثور على #مفقود_الخالدية الطالب في المرحلة المتوسطة عبدالحميد المشرعي، ونشرت صورًا له وهو يقف مبتسمًا بعد الوصول إليه، موجهة الشكر لمن شارك في عملية البحث المضنية عنه، وبخاصة إدارة جامع الراجحي، وشرطة المنار والخالدية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المكان الذي اختفى فيه الشاب، أو الملابسات وراء غيابه عن منزله، لكن مصادر أشارت إلى أنه يعاني من حالة نفسية مجهولة الأسباب.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاج #مفقود_الخالدية، للحصول على أية معلومات عنه، بعد أن نشر حسابان في موقع “تويتر” لفتاتين، أكدتا أنهما شقيقتا المفقود وأنه يدعى عبدالحميد، ويبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد خرج يوم الثلاثاء لأداء صلاة الفجر، ولم يعد مطلقًا.